Politie bestrijdt internetcriminelen in regio Kortrijk

De politie zoekt nog uit hoeveel mensen de bende heeft opgelicht en voor welk bedrag. Tijdens huiszoekingen heeft ze al voor 10.000 euro aan luxegoederen in beslag genomen, spullen die mogelijk met gestolen geld werden gekocht. De bende is opgepakt dankzij een speciale eenheid van de politiezone Vlas die gespecialiseerd is in computercriminaliteit.

"Wie het slachtoffer is van phishing doet er goed aan om snel aangifte te doen", zegt de politie. Zo speelde een jonge vrouw uit Lendelede onlangs op een namiddag 1.800 euro kwijt aan oplichters. Ze diende onmiddellijk klacht in bij de politie en daarop schoot de Local Computer Crime Unit van de politiezone Vlas meteen in actie. Op die manier kon het gestolen geld de volgende voormiddag al gerecupereerd worden.