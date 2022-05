Politie plaatst camera’s op Wim Saerensplein in Deurne na overlast en vechtpartij

Afgelopen weekend vond er een vechtpartij plaats op het Wim Saerensplein in Deurne tussen enkele hangjongeren en buurtbewoners. Die laatste klagen al langer over de overlast die deze hangjongeren zouden veroorzaken. De politie besliste nu om camera’s te plaatsen: eentje op het plein zelf en de andere in de Tweegezusterslaan ter hoogte van het speelplein.