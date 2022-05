Recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten zet in op milieu: geen plastic meer

Recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten heeft gisteren een “Blue Flag” gekregen, het kwaliteitslabel voor domeinen die uitblinken in kwaliteit en duurzaamheid. “We zijn heel blij dat we dit label wederom krijgen. We hebben het al verschillende jaren, maar het is toch een extra stimulans om verder in te zetten op duurzaamheid en kwaliteit”, zegt schepen van sport Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).