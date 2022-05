Brokstukken van Duits vliegtuig dat neerstortte op eerste dag WOII in Zwalm in primeur te zien op expo

In het Archeocentrum in Velzeke zijn brokstukken van een Duits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog in primeur te zien. Het gaat om een Heinkel HE 111. Het vliegtuig keerde net terug na een aanval in het Gentse, en stortte na een luchtgevecht neer in een veld in Zwalm. Dat gebeurde op 10 mei 1940, de eerste dag van WOII bij ons. Het verhaal wordt uit de doeken gedaan op een nieuwe tentoonstelling over luchtvaartarcheologie in Vlaanderen. Die opent morgen in het Archeocentrum in Velzeke, bij Zottegem.