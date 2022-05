Rock Affligem terug na 13 jaar: "We hebben er naar uitgekeken"

Het tweedaagse festival heeft een slechte naam als het op het weer aankomt want in het verleden was het meermaals uitgeregend. Nu verwacht de organisatie geen problemen. “Het weer en het verleden speelde uiteraard in ons achterhoofd, maar we lieten ons er niet door leiden", zegt Jellen Aeyels. "En gelukkig, want het wordt een zonovergoten weekend. En mocht het druppelen is er voldoende beschutting voorzien in de vip, aan de eetstanden en in de Bellekouter.”