Rooftopbars zijn hot in Brussel: "Andere beleving van de stad"

Eén van de plaatsen waar binnenkort een rooftopbar opent, is bovenop het ING-gebouw in Brussel. "Het is inderdaad opvallend voor een bank om dergelijk initiatief te nemen, maar we willen meer dan een gebouw in Brussel zijn, we willen de connectie met de stad maken", vertelt Géry Wets van ING België. "Al onze medewerkers zullen het dakterras kunnen gebruiken, maar het zal eveneens dienen voor klanten en bezoekers."