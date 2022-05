Scholengroep uit Tienen zoekt leerkrachten voor Oekraïense leerlingen

Nu meer en meer gevluchte Oekraïners terecht komen in gastgezinnen en in opvangplaatsen, moeten ook hun kinderen naar school. Een goede zaak, maar in de praktijk niet evident, want leerkrachten zijn niet opgeleid om in andere talen les te geven, laat staan in het Oekraïens. Scholengroep Tumuli uit Tienen is daarom op zoek naar docenten die Oekraïens spreken. "We hebben zelfs al gedacht om onze vacature te vertalen naar het Oekraïens, in de hoop dat een gevluchte docent uit Oekraïne hier wil komen lesgeven", zegt directeur van scholengemeenschap Tumuli, Jeroen Vanham.