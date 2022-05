BEKIJK: Kinderen nog te weinig gehoord bij scheiding, Jaane vroeg zelf gesprek met rechter

De ouders van Jaane gaan uit elkaar wanneer zij 6 is. "Ik weet nog dat we aan tafel zaten en dat we aan het eten waren. Plots zeiden ze dat ze gingen scheiden en ik was wel verdrietig. Mijn zus was ook heel verdrietig en 's avonds in bed hebben we er met elkaar over gepraat: hoe is het voor jou? wat gaan we nu doen?"