Start werken aan Kempische brug in Hasselt: “We verwachten grote verkeershinder vanaf juni”

Vanaf vanavond tot en met zondag wordt er elke nacht gewerkt aan de Kempische brug in Hasselt, hierdoor zijn er enkele rijvakken over de brug afgesloten in beide richtingen. De werken zijn de voorbereiding van de verhoging van de brug over het Albertkanaal en de vernieuwing van het kruispunt met de Grote Ring die starten op 10 juni.