Supermarkt in Zarren maand dicht na brand: "Alle producten moeten uit de winkel en alles moet grondig worden gepoetst"

In de winkel is geen brandschade, maar wel veel rook- en roetschade. De voorlopige heropening is gepland op maandag 13 juni. Roel Dekelver van Delhaize: “We streven ernaar om tegen 7 juni de winkel volledig terug gebruiksklaar te krijgen. Dat wil zeggen dat alle producten uit de winkel zijn gehaald en alles heel grondig is gepoetst. De keuken zal nog niet terug beschikbaar zijn, dat is voor later. De week voordien zal alles in de zaak opnieuw aangevuld worden. Een ploeg vanuit de hoofdzetel komt dan helpen. Zo’n brand in Delhaize is echt uitzonderlijk, zeker van deze omvang."

Het personeel van de supermarkt zal tot 7 juni technisch werkloos zijn, maar kan daarna terug aan de slag.