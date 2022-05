Karista uit "Team Duncan" wint zesde editie "The Voice Kids"

Eerder in de reeks zei Duncan Laurence in "The Voice Kids" al over zijn poulain "dat er een groot contrast is tussen het verlegen meisje naast het podium, en de ster op het podium." Laurence vindt Karista een talent, "een echte artieste, die op jonge leeftijd al goed communiceert met haar publiek, de begeleidingsgroep en de achtergrondzangeressen."

En Karista zelf lijkt maar wat blij met haar titel van "The Voice Kids". Voor een officieel dankwoord is in alle euforie van het moment aan het einde van de finale geen ruimte meer. Ze wordt omstuwd door de andere coaches en finalisten.

De winst bij "The Voice Kids" levert Karista in elk geval een studiebeurs van 10.000 euro op, en de kans om een eerste eigen single op te nemen.