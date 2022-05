Hoe (on)toegankelijk is Vlaanderen? "Terzake" rijdt mee met twee rolstoelgebruikers

Als cultuurliefhebber werkt Isaura als vrijwilliger in de VIERNULVIER, de vroegere Vooruit. Maar ze merkt dat het als rolstoelgebruik niet altijd even gemakkelijk is om deel te nemen aan het culturele leven, en het openbare leven tout court.

Toen ze vroeger “aan de andere kant stond” en nog geen beperking had, heeft ze er zoals zovelen nooit bij stilgestaan hoe het is om in een rolstoel te zitten. “Ik sprong over voetpaden en kon overal binnen zonder problemen.”

Nu ze zelf in een rolstoel zit, ervaart Isaura het aan den lijve hoe het is om tot een minderheidsgroep te behoren. “Ik daag iedereen uit om één dag in een rolstoel te zitten en gewoon dagelijkse dingen te doen: naar het werk gaan, een terrasje doen en dan ga je merken hoe moeilijk dat is voor ons.”