Verwarmingspremie van 100 euro is onderweg, al kan het nog tot eind juli duren

In februari besliste de federale regering om élk huishouden een verwarmingspremie van 100 euro toe te kennen. We weten allemaal waarom, energie lijkt goud te zijn geworden, een verlichting van 100 euro op de energiefactuur van de gezinnen is overal welkom.

Met enkele weken vertraging is het nu aan het gebeuren, die betaling van de premie. Een 'betaling' is het eigenlijk niet, de energieleveranciers trekken die 100 euro in bijna alle gevallen af van de voorschot- of afrekeningsfacturen van de consumenten. Het is niet zo dat het bedrag gestort wordt op een rekening, behalve in sommige uitzonderlijke gevallen.

Febeg, de federatie van de energieleveranciers, vraagt wel om wat geduld: "Het heeft geen zin om je energieleverancier te bellen of te mailen, om de verrekening van de premie te vervroegen. Dat zal niet helpen, wel integendeel. De 100 euro komt er zeker aan, voor wie er recht op heeft. Ten laatste eind juli zal dat allemaal verrekend zijn", zegt Stéphane Bocqué van Febeg.

"Mocht iemand dan toch nog geen premie hebben gezien, dan neem je best contact op met de FOD Economie, daar zal men je dossier analyseren."