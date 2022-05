Vlaanderen lanceert tool om ideale grootte van regenwaterput te berekenen

We staan voor een nieuwe realiteit in Vlaanderen waar extreme regenval en langdurige droogte elkaar afwisselen," zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Bij die nieuwe realiteit horen ook nieuwe gewoontes, zoals een regenwaterput. We willen zo veel mogelijk Vlamingen aansporen om het regenwater op te vangen in een regenwaterput als het hevig regent om ervan te profiteren, ook wanneer het lange tijd droog blijft. Met deze nieuwe tool geven we hen alle instrumenten in handen zodat de put groot genoeg is om aan alle waterbehoeften van het gezin te voldoen."