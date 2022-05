Niet langer mondmaskerplicht op openbaar vervoer? Overlegcomité beslist vandaag

Steven Van Gucht hoopt alleszins dat de ministers na het Overlegcomité met twee woorden zullen spreken, want de coronapandemie is nog niet over en er heerst nog onzekerheid over wat er zal gebeuren in het najaar. “Misschien moeten we dan weer maskers dragen, en uitvoerig gaan testen”, zegt hij. Goed ventileren zullen we volgens de viroloog sowieso moeten blijven doen.

Maar de mondmaskers op dit moment afschaffen in het openbaar vervoer? “Daar voel ik me redelijk comfortabel bij”, besluit Van Gucht. “Het is mooie lenteweer en daarna krijgen we de zomer waarin we de ramen open kunnen staan en mensen meer buiten leven buiten. Ik zie ons niet meteen in de problemen komen.”