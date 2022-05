PODCAST - Hoe de Syrische president Assad systematisch zijn eigen bevolking vergiftigde

VRT NWS-journalisten Rudi Vranckx en Inge Vrancken onderzochten een van de grootste oorlogsmisdaden van de afgelopen decennia: het systematisch gebruik van verboden chemische wapens in Syrië. Ze vertellen over hun bevindingen in een nieuwe aflevering van de podcast Vranckx & Byloo, die je hier en op VRT NU kan beluisteren.