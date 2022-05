"Armoede duidelijk geen prioriteit voor Vlaamse regering": expert kritisch na stoelendans bij CD&V

Steeds meer mensen komen bij de OCMW's informatie vragen over hulp bij hun energiefactuur, zo staat vandaag te lezen in Het Belang van Limburg en wordt ons bevestigd door Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). "Mensen vrezen voor een verhoging van de voorschotten of stellen vragen over het sociale tarief. Mensen zijn duidelijk ongerust."

Een stijging in het aantal tussenkomsten van het OCMW is er nog niet. "Maar de lokale besturen verwachten echt een toestroom van mensen die in de problemen komen met hun energiefactuur. De prijzen zijn zo hoog dat de factuur zelfs onbetaalbaar dreigt te worden voor mensen die een inkomen hebben uit arbeid."

Heel vaak stappen mensen die problemen hebben met hun energiefactuur eerst in afbetalingsplannen bij hun leverancier of de netbeheerder. Pas nadien komen ze bij het OCMW aankloppen. "Als mensen vandaag al merken dat ze in de problemen zullen komen, raden wij aan: stap naar dat lokale bestuur en bekijk samen wat men daar voor jou kan betekenen."