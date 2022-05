VN waarschuwt: wereldwijde voedselcrisis in de maak door oorlog Oekraïne, coronacrisis en klimaatopwarming

Volgens cijfers van de Verenigde Naties is het aantal mensen dat te kampen heeft met voedseltekorten op 2 jaar tijd gestegen van 136 miljoen naar 276 miljoen. Dat komt door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de coronapandemie en de klimaatopwarming, zei secretaris-generaal Antonio Guterres tijdens een bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken in New York. Een half miljoen mensen lijdt intussen onder een echte hongersnood, dat is 5 keer zoveel als in 2016.