Noodweer boven Opwijk zet straten en cafetaria sporthal onder water 

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft een honderdtal oproepen binnengekregen nadat stormweer over de regio trok. Een groot deel van die oproepen kwam uit Opwijk waar enkele straten onder water stonden. "Op de middag, rond 12 uur, werd het ontzettend donker in de gemeente", vertelt schepen van openbare werken William Engels (Open VLD). "Op nog geen half uur tijd stonden verschillende straten onder water. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, de Doorstraat, de Neerveldstraat en Eeksken stonden onder water, straten waar we nog nooit problemen hebben gehad."