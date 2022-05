Woonwijk in Dworp mogelijk vervuild met PFAS: "Eet voorlopig geen eitjes van je kippen"

In de nacht van 16 op 17 september in 2005 brandde een bedrijfsgebouw in de Vroenenbosstraat in Dworp volledig uit. Mogelijk werd de brand geblust met blusschuim waarin de kankerverwekkende stof PFAS verwerkt zat. "De brandweerkorpsen van toen waren zich niet bewust van het gevaar", zegt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Het is pas sinds enkele jaren dat duidelijk is dat PFAS gevaarlijke stoffen zijn."