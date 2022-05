Zomerbar in Antwerpen gaat voedselverspilling tegen: wie te veel opschept en niet alles opeet, betaalt extra kost

Voor het lekkere eten kan Kamyon rekenen op de keuken van tapasrestaurant Barrio. Op zondag is er brunchbuffet à volonté: je kan dus zelf opscheppen zoveel je wi, maar als je niet alles opeet, wordt een extra kost aangerekend. Het is de eerste keer dat ze dat gaan doen, vertelt Matthias Van Herck, zaakvoerder van Kamyon. "We vinden dat onze klanten waar voor hun geld moeten krijgen, en dus willen we hen ook veel aanbieden. Maar als mensen veel te veel nemen dan wat ze op kunnen, omdat er toch een vaste prijs is en dat extra eten zogezegd gratis is, dan is dat niet ok dat we dat moeten weggooien."