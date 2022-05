Clubicoon Pier Denier van KRC Genk na 48 jaar met pensioen: "Gelukkig mens want altijd kunnen doen wat ik leuk vond"

"Het mooiste moment was toen we in 2009 de Beker wonnen op de Heizel. Ronny Vangeneugden was net ontslagen en de nieuwe trainer kwam pas het volgende seizoen", vertelt Pierre Denier. "Ik werd dus tijdelijk hoofdtrainer en moest invallen, zoals wel meer gebeurde. Brussel en de Heizel, dat was iets uit mijn schooltijd van schoolreizen, met uitleg over de betekenis van de bollen van het atomium. En dan sta je daar plots, als hoofdtrainer van KRC Genk met de Beker van België in je handen."

"Ik was de weken ervoor heel veel afgevallen van de stress", gaat Denier verder. "En Wies heeft me de hele wedstrijd in de gaten gehouden, met de verrekijker, want die dacht dat ik het einde van de wedstrijd niet zou halen", lacht Pierre. "Maar het was fantastisch, ook de ontvangst in Genk. De Beker heb ik ook nog mee naar Molenbeersel genomen. Die heeft nog een tijd op de toog van het café van mijn broer gestaan. Ik denk dat heel Molenbeersel er toen een foto mee heeft gemaakt."