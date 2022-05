21-jarige man uit Aalst opgepakt voor diefstal van luxehorloge van 25.000 euro in Kortenberg

Na uitgebreid onderzoek van politie en parket kwam een verdachte in het vizier, een man van 21 jaar uit Aalst. "Op 10 mei 2022 heeft het parket van Leuven de onderzoeksrechter gevorderd", stelt het parket in een persbericht. "Op 16 mei 2022 kon de verdachte worden gearresteerd, waarna hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Daar bekende de verdachte de feiten. De verdachte werd vervolgens aangehouden en moest verschijnen voor de raadkamer. Daar is beslist dat de man in de cel moet blijven zolang het onderzoek loopt."