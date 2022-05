2.331 automobilisten betrap met gsm achter het stuur tijdens grote politieactie

In totaal stelde de politie tijdens de controles 2.445 inbreuken vast, waarvan 2.331 voor het gebruik van de gsm achter het stuur en 114 voor andere vormen van afleiding. In enkele arrondissementen besliste het parket dat het rijbewijs van de overtreder onmiddellijk moest worden ingetrokken: dat gebeurde 503 keer, meldt de politie in een persbericht.



Verschillende auto- en vrachtwagenbestuurders werden betrapt op een inbreuk en uit het verkeer gehaald.

"Ondanks de verhoging van de boetes, blijven veel bestuurders zondigen tegen het verbod op onder andere de gsm achter het stuur", reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, die afgelopen dinsdag een bezoek bracht aan een controle langs de E40 in Wetteren. "Door te sensibiliseren én te verbaliseren hopen we een mentaliteitswijziging op gang te brengen en levens te redden."

Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie, benadrukt het belang van dit soort acties. "De samenleving en de technologieën evolueren, met alle nefaste gevolgen van dien. Met deze actie op het niveau van de geïntegreerde politie tonen we aan dat de politie niet achterblijft en dat we ons aanpassen aan nieuwe ongevalsfenomenen. Afleiding achter het stuur veroorzaakt veel ongevallen. Met deze actie die sensibilisering aan repressie koppelt, willen we de weggebruikers bewust maken van de risico's die ze nemen voor zichzelf en voor de anderen."