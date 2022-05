60-plussers krijgen in Hasselt opnieuw les lichamelijke opvoeding: “We moeten fit blijven, hè!”

De ouderen die zijn komen opdagen, kunnen meedoen aan sessies stoelengym, fitbaltraining en lichaamsstabiliteit. Guido Biesmans (66) doet oefeningen terwijl hij met zijn buik op een zitbal ligt. “Deze oefening is nog niet zo moeilijk. Deze ochtend heb ik veel gezweet, maar nu valt het mee. Zo in groep kunnen sporten, is wel stimulerend”, aldus Guido. Student Jasper Vanbuul begeleidt de ouderen tijdens het sporten. “Seniorensport is een vak apart. De ouderen bewegen niet zoals de gemiddelde volwassene of zoals een kind. Je moet veel voorzichter zijn, want je moet bijvoorbeeld letten op de ruggenwervel. Ze mogen zeker niks breken”, lacht de PXL-student.