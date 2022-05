8 patiënten AZ Herentals geëvacueerd na brand in ziekenhuiskamer, oorzaak brand vermoedelijk rokende patiënt

Rond 1 uur vannacht is brand uitgebroken in een kamer op de vierde verdieping van het AZ Herentals. "De persoon op die kamer was vermoedelijk aan het roken, zijn dekens hadden vuur gevat", vertelt Danny Van den Bergh van Brandweer zone Kempen. "De rookontwikkeling was aanzienlijk, op de kamer zelf en de gang. De branddeuren zijn wel dicht gedaan, maar er was veel rook in de kamers daartussen."