Alle gemeentelijke gebouwen in Ternat voortaan toegankelijk voor rolstoelgebruikers

In het cultuurcentrum De Ploter werd de toegang voorzien van een automatische schuifdeur, waardoor rolstoelgebruikers nu makkelijker binnen kunnen. Een hele verbetering, want voordien waren er alleen maar deuren aan de ingang van het gebouw: “Het dossier voor die nieuwe schuifdeur is in een stroomversnelling gekomen nadat de nieuwe directie er zich achter gezet heeft”, zegt schepen Jozef Borremans (CD&V en Volks). “En dat is goed nieuws want daardoor zijn nu alle officiële gebouwen van de gemeente aangepast aan rolstoelgebruikers.”