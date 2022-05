Antwerpse politie arresteert voortvluchtige gevangene gsm'end op bromfiets

De Antwerpse politie heeft tijdens een controleactie tegen afleiding achter het stuur, een voortvluchtige man kunnen oppakken. Voor de ogen van de politie reed hij met zijn bromfiets door een rood licht en hij hield daarbij zijn gsm in de hand. De man bleek ook al jarenlang een rijverbod te hebben. Waarvoor de man tot een gevangenisstraf was veroordeeld, is niet bekend.