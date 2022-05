Wat zijn de symptomen van apenpokken en hoe komt virus hier terecht? Viroloog Van Ranst beantwoordt jullie vragen

“Laat ons hopen van niet. Het is nog vroeg dag, in de beginperiode van corona dachten we ook dat we er binnen een paar weken vanaf zouden zijn. We moeten voorzichtig zijn. We hebben dit nog niet meegemaakt op deze schaal, dit is onbekend terrein."

"Wat we zeker weten is: dit is het pokkenvirus, familie van smallpox, die rond 1980 zijn uitgeroeid, we weten dat vaccins ertegen werken en dat er geen ongelofelijke varianten ontstaan in een paar maanden. Die vaccins beschermen levenslang. Van een aantal dingen zijn we zekerder dan bij corona.”