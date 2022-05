21 dagen isolatie bij apenpokken, sensibilisering gericht op homomannen en mensen met meerdere bedpartners

Dat het virus in verschillende landen eerst is vastgesteld bij homomannen betekent niet dat zij vatbaarder zijn. Mogelijk laten zij zich gewoon sneller testen. "Dit komt nu in dit begin meer bij hen voor, maar er is geen enkele reden waarom dat virus daarin gespecialiseerd zou zijn", zegt viroloog Marc Van Ranst. "Ik geloof niet dat het lang zo zal blijven. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat andere mensen het niet zouden krijgen. We mogen niet de fout maken die men gemaakt heeft bij AIDS."