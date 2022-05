Graafwerken in Mol stilgelegd: "Asbest gevonden in ondergrond"

In de Diepestraat in Mol zijn graafwerken tijdelijk stilgelegd omdat de aannemer op een asbestlaag is gebotst. De werken zijn meteen stilgelegd en het deel met het asbest is afgedekt. “Er zijn geen gezondheidsrisico’s, maar er moet wel een gespecialiseerde firma aangesteld worden om het asbest vakkundig te verwijderen”, zegt schepen voor openbare werken André Verbeke (N-VA).