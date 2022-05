BEKIJK - Confederatie Bouw bevestigt: "Klant betaalt stijging materiaalprijzen ook zonder clausule voor prijsherziening"

Steeds meer aannemers rekenen de uitzonderlijke prijsstijging van bouwmaterialen door aan hun klant, ook al staat er geen prijsherzieningsclausule in de offerte. Daar waren al langer aanwijzingen voor, maar nu kan de Confederatie voor de Bouw het ook met cijfers hardmaken. Vaak wordt het prijsverschil in twee gedeeld tussen klant en aannemer. "In plaats van mekaar de duvel aan te doen, open de dialoog", raadt de Confederatie aan. Bekijk hier de reportage.