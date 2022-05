Wel, niet of liever een eigen feest: hoe de Belgian Pride vandaag niet (meer) iedereen op straat krijgt

Alloul ziet genoeg mensen rondom hem voor wie de situatie nog altijd problematisch is, daarom heet het initiatief in Elsene ook “Back to the roots”: “Wij vergeten vaak de strijd die we gevoerd hebben. Het gaat niet over mogen trouwen of kindjes krijgen, voor veel mensen gaat het over leven of dood. Het gaat over veiligheid en over jezelf zijn, zonder dat iemand daar misbruik van maakt. Ik denk dat we terug moeten naar de essentie.”