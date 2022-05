Bouw skatepark in Berlare gaat door, ondanks onderzoek naar PFAS

Het nieuwe skatepark in Berlare komt pal naast de brandweerkazerne. Op die plaats deed afvalstoffenmaatschappij OVAM onlangs onderzoek naar PFAS. Het is nu wachten op de resultaten van dat onderzoek. Of de grond er gesaneerd moet worden is dus nog niet duidelijk. PFAS duikt wel vaker op rond brandweerkazernes. De giftige stof zat vroeger namelijk vaak in blusschuim en de brandweer voerde geregeld blusoefeningen uit in en rond de kazerne.