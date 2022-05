Caroline Rigo van Cent pur Cent wint Unizo Livia Award: "Ondernemers een sjot onder hun gat geven"

Er werd ook een prijs uitgereikt voor Jong Geweld en die ging naar Bo Tijskens van Gftd. Jewelry, dat gespecialiseerd is in op maat gemaakte juwelen met een persoonlijk verhaal. Bo is nog maar anderhalf jaar bezig met haar zaak en is ondertussen mama geworden van haar derde kindje. "Het was een pittig, maar ook fantastisch jaar", zegt ze. "Ik hoop om andere jonge vrouwen en mama's te kunnen inspireren om ook voor hun eigen ondernemersdroom te gaan."