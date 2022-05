Waarom we geen nieuwe pandemie hoeven te verwachten: de apenpokken versus het coronavirus

En er is nog goed nieuws: het apenpokkenvirus verspreidt zich niet zo makkelijk via de lucht. Een van de manieren waarop iemand besmet kan raken, is wel via druppeltjes in de adem, maar niet als een "wolk" in de lucht.

"Het gaat hier om grote druppels, niet vergelijkbaar met COVID-19 waar over de verschillende varianten heen een soort van nevel is", legt infectioloog en vaccinoloog Pierre Van Damme uit. Je moet dus al heel dicht tegen elkaar aan hangen om elkaar in een gesprek te besmetten.