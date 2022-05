Crossing Vissenaken biedt voetbal aan voor blinden en mensen met één been

Nu wil de club uitbreiden met voetbal voor blinden en met 'ampu-voetbal', voor mensen bij wie een been geamputeerd is. "Bij ampu-voetbal gaat het om mensen die een onderbeen, tot boven de knie of zelfs ook hun bovenbeen kwijt zijn", legt voorzitter Wim Sevenant uit. "Ze staan en lopen op krukken. Bij blind soccer werkt het op basis van geluiden, zo zit er een belletje in de bal, zo hoor je als iemand de bal aan het drijven is. De spelers krijgen wel wat hulp van begeleiders. Ze dragen ook allemaal een beschermingsmasker want ze botsen vaak tegen elkaar."