De Canteclaerstoet in Deinze herdenkt de eerste Belgische jazzpionier in Amerika

We gaan terug naar 1901. Omer Van Speybroeck wordt in Nevele geboren. Zijn ouders emigreren al snel naar de VS. En daar maakt Omer het in de jazzscène. Hij speelde er in heel wat bands en orkesten. Zo begeleidde hij de legendarische Louis Armstrong, met zijn saxofoon. En hij nam platen op met bekende namen, zoals Whitey Kaufman en Fred Hamm. Reden genoeg voor een eerbetoon tijdens de Canteclaerstoet, dachten ze in Deinze. En op die manier krijgen de nieuwkomers uit fusiegemeente Nevele meteen een plaatsje in de stoet.