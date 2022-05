De Free Feesten in Brakel zijn na 17 jaar terug met Johnny Logan als topact

De vorige editie van de Free Feesten vond plaats in 2005. Maar na al die tijd begon het opnieuw te kriebelen bij programmator Rik De Nijs. "Ik kreeg veel vragen van mensen over waarom er geen nieuwe editie komt. Maar nu is het tijd voor een beetje nostalgie, en iedereen in de omgeving ziet het zitten om het opnieuw te doen. Na twee jaar thuis zitten, heeft iedereen zin in een feestje."