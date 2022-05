De renovatiewerken aan de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo kunnen van start gaan

De Sint-Vincentiuskerk in Eeklo is een kolossale bakstenen kerk, een echte schatkamer van de neogotiek. De kerk werd gebouwd tussen 1878 en 1883. De toren is bijna 100 meter hoog. Het orgel is sinds 1980 beschermd, de kerk volgde in 1983. "Het is een van de meest waardevolle neogotische gebouwen van Vlaanderen. Het lokt ook veel toeristen. We moeten dit pareltje koesteren," zegt schepen Koen Loete.