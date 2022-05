De winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd kiezen, hoe doet de jury dat? "We zoeken een witte raaf"

Vijf vrouwen en vijf mannen, vooral uit het buitenland, die de cello door en door kennen als docent en/of uitvoerend muzikant van internationaal formaat. De jury staat onder leiding van Gilles Ledure, directeur van Flagey, die zelf niet meestemt. Voor de finaleweek komen er twee kleppers bij: stercellist Gautier Capuçon en zijn flamboyante collega Mischa Maisky. Soms is of was een kandidaat in de leer bij een jurylid, dan mag dat lid in dat geval niet meestemmen. Roel Dieltiens zit van a tot z in de jury van deze tweede editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello. Hij heeft ervaring in andere internationale jury’s en is docent in Zürich en aan het Lemmensinstituut in Leuven.