Minister Demir niet bereid stikstofakkoord te heronderhandelen: "Probleem is zeer dringend en dwingend"

Demir laat zich niet van de wijs brengen: van een heronderhandelen van het stikstofakkoord kan gen sprake zijn. "Nee, omdat het probleem zeer dringend en dwingend is. Wij moeten dit oplossen en we hebben een pakket van maatregelen. De stikstofuitstoot moet dalen."

Er is met name nogal wat ongenoegen over een rode lijst met 41 landbouwbedrijven die moeten sluiten. Onterecht, vinden veel van die bedrijven. Zij dienen een bezwaar in of zeggen dat ze dat gaan doen. "Iedereen verwijst nu naar dat openbaar onderzoek. Openbaar onderzoek is eigen aan de procedure", zegt Demir. "Maar het is niet zo dat we heel dat akkoord aan diggelen gaan slaan, want dat akkoord is ook heel evenwichtig. We hebben dat gemaakt met de voltallige regering, en ik moet ook zeggen dat de toenmalige minister van Landbouw (Hilde Crevits, red.) haar nek daarvoor heeft uitgestoken en dat staatsvrouwgewijs mee heeft ondertekend."