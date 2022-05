Betredingsverbod voor Gentse Arsenaalsite, instortingsgevaar na aangestoken loodsbrand

Niemand mag de Arsenaalsite in Gent voorlopig nog op omdat er instortingsgevaar is aan de loods die vorige week in brand werd gestoken. Burgemeester Mathias De Clercq neemt die beslissing op basis van bevindingen van een extern expertisebureau. De uitgebrande loods kan naar beneden komen, er is loshangend glas en sommige gevels zijn instabiel.