Gezin uit Galmaarden ontsnapt aan de dood: brandstichter riskeert 5 jaar cel

De wagen van de slachtoffers brandde door de brandstichting volledig uit, maar de vlammen sloegen ook over naar de woning van het gezin. “Hadden die mensen niet zelf wakker geworden en zichzelf in veiligheid gebracht, hadden er doden kunnen vallen”, sprak de openbaar aanklager tijdens zijn vordering. “De brandweer had het vuur na een half uur onder controle. Volgens de branddeskundige had het vuur de woning in lichterlaaie kunnen zetten mochten de bluswerken pas enkele minuten later zijn begonnen. U had hier evengoed voor het hof van assisen kunnen staan, op verdenking van meervoudige moord. Bovendien had het gezin een tweede wagen met een Lpg-tank, een eventuele ontploffing had ook heel wat schade kunnen veroorzaken.”