Oekraïens graan gaat over land door Russische blokkade van havens, maar Europese controles leiden tot lange files

Landbouwers in Oekraïne proberen nu via de weg, het spoor of de binnenvaart hun graan het land uit te krijgen. Maar dat verloopt niet zo vlot, merkt ook de Vlaamse landbouwer Tom Van Goey, die een akkerbouwbedrijf leidt in centraal Oekraïne. Dat uit zich in wachtrijen van 10 tot 20 kilometer aan de grens, weet hij. Volgens Van Goey, die momenteel noodgedwongen vanuit België werkt, zit het probleem niet zozeer in Oekraïne, maar aan de andere kant van de grens, in de lidstaten van de Europese Unie.



"Het duurt daar te lang om de vrachtwagens binnen te krijgen. Zelfs op de rivier de Donau zouden schepen 4 tot 6 dagen stilliggen door papierwerk dat niet in orde raakt", getuigt hij in het Radio 1-programma "De ochtend". "Dus dat is toch wel jammer. Via de weg of het spoor zijn de mogelijkheden sowieso al veel beperkter dan via de Zwarte Zee. En ze worden nog beperkter als ze zulke controles gaan toepassen."