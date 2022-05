Hasselt wil studentenleven verbeteren: “Het is hier wat saai op dit moment”

Om aan de problemen van de 22.000 Hasseltse studenten tegemoet te komen is er deze namiddag een studentenplan goedgekeurd waarover de onderwijsinstellingen en de stad Hasselt regelmatig zullen samenzitten. “Hasselt is een studentenstad. We hebben evenveel studenten als Gent en we hebben zelfs meer dan Antwerpen”, laat schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+) trots weten. “Wij willen meer zijn dan dat, want we willen dat studenten blijven hangen na hun studies in Hasselt.” Het stadsbestuur wil de stad gezelliger maken voor de studenten. “We willen hen meer betrekken bij huisvesting, bereikbaarheid en hun welzijn. Ze moeten zich hier goed voelen”, aldus de schepen.

Op dit moment loopt er een vacature voor een studentenambtenaar, die zou nog voor het nieuwe academiejaar moeten kunnen starten. Die persoon moet het aanspreekpunt worden voor de onderwijsinstellingen en de studenten.