Festival Casa Blanca in Hemiksem komt na 9 jaar weer terug: "Gespreid over meer dagen om overrompeling te vermijden"

“De gemeente zag zo een grote volkstoeloop zoals enkele jaren geleden niet meer zitten. Daarom hebben we ervoor gekozen om het festival te spreiden en per dag maximum 5.000 bezoekers te ontvangen”, vertelt Jan Digneffe, organisator van het festival. “In deze financieel uitdagende tijden hebben we geprobeerd om de tickets zo goedkoop mogelijk te houden en gaan we ervan uit dat we weer een normale zomer kunnen beleven”, aldus Digneffe.