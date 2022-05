Investeringsmaatschappij LRM maakte vorig jaar 12,3 miljoen euro winst en wil bestaande Limburgse bedrijven versterken 

LRM heeft vorig jaar 74 miljoen euro geïnvesteerd in Limburgse bedrijven en projecten, 35 % meer dan in 2020. De investeringsmaatschappij heeft 266 bedrijven in portefeuille, samen goed voor 12.425 jobs. Directeur Tom Vanham: “Met de corona-crisis als trigger, willen we extra inspanningen doen om familiale en mature bedrijven in Limburg bij te staan. LRM is vooral gekend als veilige haven voor startende bedrijven of groeibedrijven, maar het is nog onvoldoende geweten dat LRM ook aan gevestigde waarden kapitaal en leningen kan verstrekken, en hen ook op strategisch en internationaal vlak kan ondersteunen."