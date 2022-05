"Je veux nager" van Arno wordt campagnelied voor meer openluchtzwembaden in Brussel

Sinds enkele jaren zet de organisatie Pool Is Cool zich in voor meer openluchtzwembaden in Brussel. Om dat te financieren, zet Pool Is Cool een crowdfunding op. Met "Je veux nager" van Arno als campagnelied hoopt de organisatie zo veel mogelijk Brusselaars te bereiken. "We zijn deze campagne al enkele maanden aan het voorbereiden en hebben een tijdje geleden aan de manager van Arno gevraagd of we het lied mogen gebruiken", zegt Paul Steinbrück van Pool Is Cool. "Het is een fantastische hymne voor meer openluchtzwemmen en we zijn heel blij dat we de toestemming hebben gekregen om het te gebruiken."