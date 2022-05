Jobbeurs in Lommel om asielzoekers aan werk te helpen

Bedrijven in het noorden van Limburg zoeken werkkrachten, maar vinden geen personeel. Dat bevestigt ook Theo Segers van ondernemersorganisatie Focus Noord: " Wij vinden totaal geen personeel meer, is het in de zorg, de bouw of de maakindustrie."

En dus worden andere kanalen gezocht. En daarom zetten het Parelstrand, de VDAB en enkele ondernemers deze beurs op om asielzoekers de kans te geven om werk te vinden. Theo Segers: "We gaan andere kanalen moeten aanboren, en één is dit. We gaan deze mensen aanspreken, die staan te popelen om iets te verdienen en iets op te bouwen in Limburg en omstreken."